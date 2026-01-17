Sovraffollato la vigilia di Capodanno e risse a Natale: il Questore chiude la discoteca di Sestriere

Licenza sospesa per una settimana al Tabata di Sestriere. Il provvedimento, firmato dal Questore di Torino, è scattato dopo una serie di controlli condotti dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, che hanno evidenziato gravi criticità in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Il caso più eclatante risale alla notte tra il 30 e il 31 dicembre, quando è stato segnalato un sovraffollamento all’interno del locale: a fronte di una capienza massima di 775 persone, il conta-persone ha registrato 1142 presenze. Un dato che ha fatto scattare l’allarme per l’incolumità degli avventori.