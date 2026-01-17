 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 17 gennaio 2026, 11:10

Sovraffollato la vigilia di Capodanno e risse a Natale: il Questore chiude la discoteca di Sestriere

La notte che precede San Silvestro al Tabata erano oltre mille in un locale da meno di 800 presenze massime. Il 25 dicembre una lite tra 80 persone era degenerata in rissa

Sovraffollato la vigilia di Capodanno e risse a Natale: il Questore chiude la discoteca di Sestriere [VIDEO]

Sovraffollato la vigilia di Capodanno e risse a Natale: il Questore chiude la discoteca di Sestriere [VIDEO]

Licenza sospesa per una settimana al Tabata di Sestriere. Il provvedimento, firmato dal Questore di Torino, è scattato dopo una serie di controlli condotti dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, che hanno evidenziato gravi criticità in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Il caso più eclatante risale alla notte tra il 30 e il 31 dicembre, quando è stato segnalato un sovraffollamento all’interno del locale: a fronte di una capienza massima di 775 persone, il conta-persone ha registrato 1142 presenze. Un dato che ha fatto scattare l’allarme per l’incolumità degli avventori.

red.torino, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore