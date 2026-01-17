Sci alpinisti ed escursionisti, attenzione alle indicazioni del Centro Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte (CNSAS)

Aggiornamento sulle condizioni meteo e dell’innevamento da parte di @arpapiemonte e @aineva_associazione:
“Più neve del previsto durante la notte: aumento del pericolo valanghe già dalla mattina, in particolare su Alpi Graie e Alpi Marittime orientali.”
Prima di qualsiasi escursione su neve è fondamentale:
– indossare abbigliamento adeguato alle condizioni ambientali
– controllare sempre le previsioni meteo e i bollettini valanghe
– munirsi di attrezzatura idonea: ARVA, pala e sonda
– non andare mai da soli
La sicurezza viene prima di tutto.