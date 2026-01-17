Sci alpinisti ed escursionisti, attenzione alle indicazioni del Centro Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte (CNSAS)

Aggiornamento sulle condizioni meteo e dell’innevamento da parte di @arpapiemonte e @aineva_associazione:

“Più neve del previsto durante la notte: aumento del pericolo valanghe già dalla mattina, in particolare su Alpi Graie e Alpi Marittime orientali.”

Prima di qualsiasi escursione su neve è fondamentale:

– indossare abbigliamento adeguato alle condizioni ambientali

– controllare sempre le previsioni meteo e i bollettini valanghe

– munirsi di attrezzatura idonea: ARVA, pala e sonda

– non andare mai da soli

La sicurezza viene prima di tutto.