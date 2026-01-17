 / Consulta il meteo

Consulta il meteo | 17 gennaio 2026, 17:15

Sci alpinisti ed escursionisti, attenzione alle indicazioni del Centro Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte (CNSAS)

Aggiornamento sulle condizioni meteo e dell’innevamento

Aggiornamento sulle condizioni meteo e dell’innevamento da parte di @arpapiemonte e @aineva_associazione:
“Più neve del previsto durante la notte: aumento del pericolo valanghe già dalla mattina, in particolare su Alpi Graie e Alpi Marittime orientali.”

Prima di qualsiasi escursione su neve è fondamentale:
– indossare abbigliamento adeguato alle condizioni ambientali
– controllare sempre le previsioni meteo e i bollettini valanghe
– munirsi di attrezzatura idonea: ARVA, pala e sonda 
– non andare mai da soli

La sicurezza viene prima di tutto.

c.s., s.zo.

