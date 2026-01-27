Torna il maltempo, piogge intense e nevicate in Piemonte

Il maltempo torna a bussare nel Biellese. L’avvicinamento di una nuova perturbazione dall’Atlantico determinerà un peggioramento del tempo a partire dal pomeriggio odierno, con prime nevicate che interesseranno i settori compresi tra le Alpi Cozie e l’Appennino. La fase di maltempo più intensa è attesa tra la tarda serata e le prime ore di domani mattina, quando le precipitazioni sono previste estese a tutta la regione, con valori anche di forte intensità lungo il confine ligure. Lo rende noto Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: “La quota neve calerà nel corso della notte, apportando nevicate anche a bassa quota: sono possibili accumuli sui 10-15 cm sulle pianure cuneesi, sulle Langhe e sulle zone di collina del basso Astigiano, debole nevischio potrà interessare la collina torinese nelle ore prima dell’alba. Gli apporti nevosi più significativi sono attesi tra Alpi Marittime e Liguri dove saranno possibili 40-50 cm di nuova neve, mentre sui restanti settori alpini si prevedono accumuli di 15-25 cm”.

Viste le previsioni il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per neve sul basso Piemonte dove saranno possibili disagi alla viabilità ed alla circolazione, e temporanee interruzioni di servizi. “Le nevicate attese ed il vento moderato, con raffiche anche forti dai quadranti meridionali, formeranno pericolosi nuovi accumuli di neve ventata, soprattutto in quota, già distaccabili anche da un singolo sciatore – si legge nella nota - In alcuni punti le valanghe potranno raggiungere grandi dimensioni. Mercoledì verrà quindi raggiunto il grado di pericolo 4-forte sui settori meridionali e occidentali (Alpi Liguri, Marittime e Cozie) in quota; sui settori nordoccidentali e settentrionali (Alpi Graie, Pennine e Lepontine) il grado di pericolo 3-Marcato. Le escursioni con gli sci e le racchette da neve, così come le discese fuori pista richiedono molta esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe e la massima cautela. Oltre il limite del bosco la situazione valanghiva è molto critica”.