Michele Belli eletto Presidente del Consiglio del Quartiere Chiavazza

In seguito alle elezioni del 30 Novembre 2025, a Biella sono state convocate le prime sedute per l’insediamento dei Consigli di Quartiere. Nella serata di ieri 16 gennaio si è provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio del Quartiere Chiavazza, con le modalità previste dall’art.37 del Regolamento della Partecipazione, oltre che del vice presidente e del segretario.

Presidente è stato eletto Michele Belli che nelle elezioni aveva ottenuto 215 voti, suo vice Gianluca Servo (70) e Martina Cavalli segretario (16). Fanno parte del consiglio anche Alessandra Romano, Chiara Gaias, Luciano Piccioni, Riccardo Vigna, Stefano Tosetti, Gabriella Bessone e Stefania Zorio.

"Grazie a tutti per dove siamo arrivati - ha esordito Michele Belli - ora inizieremo a lavorare seriamente. Nelle prossime settimane inizieremo a trovarci nella nostra sede che si trova al Polivalente per capire come muoverci, come arrivare a più gente possibile per fare in modo che si possano affrontare determinate problematiche che ci sono nel quartiere. L'idea è di raggiungere le persone sia attraverso i social che attraverso il dialogo diretto".