TT Biella, bronzo a squadre agli Italiani giovanili Under 19 di Terni

Prestigioso risultato per il TT Biella - V2, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre femminile Under 19 ai Campionati Italiani Giovanili disputati nel fine settimana a Terni.

Sul terzo gradino del podio è salita la formazione composta da Federica Prola, Lodovica Motta e Matilde Ingravalle, già qualificata ai play off per la promozione in Serie A.

Campionati Italiani Under 19 e Under 21

A Terni si sono svolti i Campionati Italiani Giovanili di Tennistavolo Under 19 e Under 21. La manifestazione ha visto un’inedita egemonia della Sardegna, che ha dominato la rassegna nonostante il numero contenuto di società rispetto a regioni come Lombardia o Piemonte. Tra i risultati più significativi, spicca Muravera, che ha conquistato 5 ori su 14, superando realtà storiche come Verzuolo.

In questo contesto si inserisce l’ottima prova del TT Biella nella gara a squadre Under 19 femminile. Decisiva, nella sfida per il bronzo contro le siciliane dell’Olimpicus, è stata la partita di doppio: la coppia Prola-Motta si è imposta in tre set sulle catanesi. Le sconfitte di Lodovica Motta e Matilde Ingravalle contro Venuto e le vittorie delle stesse su Veltri hanno reso determinante l’esito del doppio per l’assegnazione finale del match.

Le gare di doppio

Sabato è stato dedicato ai doppi. Nel doppio misto, Federica Prola con Giacomo Cenedese è stata eliminata in cinque set da Paoli e Tregambe (-10/-13/2/2/8). Lodovica Motta, in coppia con Andrea Garello (Verzuolo), ha superato Ferretti e Caleffi (10/-13/9/-8/6), prima di fermarsi ai quarti contro i futuri vincitori Seu e Cipriano. Matilde Ingravalle, insieme a Giolito, ha vinto contro Benassi e Narducci (5/-7/6/-8/11), uscendo poi contro Minurri e Simon.

Nei doppi di settore, eliminazione al primo turno per tutte le coppie biellesi: Prola-Motta contro Sartori-Ciaramella; Ingravalle, in coppia con Moretti del TT Torino, contro Daverio-Paoli; Cenedese, insieme al verzuolese Rosso, contro Neri-Guida.

I singolari

Domenica spazio ai singolari. Federica Prola si è fermata nel girone contro Daverio, Libretti e Alessandrini. Hanno invece superato la fase a gironi Matilde Ingravalle, battuta da Moretti ma vincente su Taucer, e Lodovica Motta, che ha superato Ferretti e Braccioni prima di perdere contro Benassi.

Buona prova anche per Giacomo Cenedese, che ha ottenuto il passaggio del turno grazie alle vittorie contro Cuboni (-9/7/10/10) e Mattiello (8/12/-7/-10/7), nonostante la sconfitta contro Garbati. Per gli atleti biellesi l’obiettivo minimo è stato raggiunto.

Campionato regionale C Master

A Torino si è disputato il concentramento del campionato di serie C riservato ai Master (ex veterani). Il TT Biella era presente con tre formazioni:

Team A: Gianni Massazza e Roberto Fazzari

Team B: Michele Motta e Gilberto Rollino

Team C: Federico Villa e Traian Muscalu

Erano 29 le squadre iscritte, suddivise in otto gironi con formula “vecchia Coppa Davis”.

I risultati:

Team A: sconfitte contro Oleggio (2-3) e Cus Torino A (2-3)

Team B: sconfitta contro CRDC Torino (0-3) e vittoria contro Isola d’Asti C (3-1)

Team C: sconfitte contro SISPORT (0-3) e Isola d’Asti B (1-3)

Per informazioni sulle attività e sui corsi del Tennistavolo Biella è possibile consultare il sito: www.tennistavolobiella.it.