Biella, si designano due componenti dell’organo di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Il Comune deve provvedere alla nomina di due componenti dell’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.I componenti restano in carica per cinque esercizi compreso quello della nomina, scadono con l’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio e possonmo essere confermato solo per un mandato consecutivo (art. 13, comma 5 dello Statuto della Fondazione).

Ai componenti dell’Organo di Indirizzo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni, un’indennità e un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni nella misura e con le modalità di erogazione determinate dall’Organo di Indirizzo stesso, sentito il Collegio Sindacale (art. 12, comma 3 dello Statuto della Fondazione).

I requisiti per la nomina sono contenuti nell’allegato 1 “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni e organismi comunque denominati” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24/06/2025 e nello Statuto della Fondazione (allegato 7).

In particolare occorre dichiarare:

- Il possesso dei requisiti previsti per l’elezione a Consigliere Comunale di cui agli art. 55 e successivi del Capo II Titolo III del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (allegato 2): Inesistenza delle cause di non candidabilità previste dall’art. 10 del Decreto Legislativo 31.12.2012 n. 235 (allegato 3). Inesistenza delle cause di inconferibilità (artt. 3, 4, 7, 9) e incompatibilità (artt. 11, 12, 13) previste dal Decreto Legislativo 08.04.2013 n. 39 (allegato 4)Il possesso dei requisiti di carattere specifico.

Il possesso dei requisiti di onorabilità (art. 7 Statuto) e non sussistano, riguardo alle stesse, situazioni di incompatibilità e ineleggibilità (art. 8 Statuto) e dei requisiti previsti dall’art. 13, comma 3, dello Statuto della Fondazione. Si precisa che in sede di valutazione delle candidature il soggetto designante assicurerà la presenza di entrambi i generi (maschile e femminile) come previsto dall’art. 6, comma 3, dello Statuto della Fondazione.

Eventuali candidature, corredate da: curriculum vitae; dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra (Modello allegato 5); fotocopia di un documento di identità. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 26/01/2026 al seguente recapito: protocollo@cert.comune.biella.it.