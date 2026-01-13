Dal Nord Ovest - Tragico incidente, pedone travolto e ucciso da un’auto ribaltata

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri a Vespolate. Lo scontro è avvenuto all’altezza di corso Mazzini e ha coinvolto due autovetture. A seguito dell’impatto, una delle auto si è ribaltata, finendo per investire un pedone che si trovava lungo la strada. L’uomo è rimasto schiacciato sotto il veicolo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e un’ambulanza del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Purtroppo, per il pedone, un uomo di circa 75 anni, non c’è stato nulla da fare: è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

I passeggeri delle auto coinvolte sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice verde. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e regolare la viabilità durante le operazioni di soccorso.