Infortunio sul lavoro a Quaregna Cerreto, ferita una donna di 56 anni

Non è in pericolo di vita la biellese di 56 anni che, nella mattinata di ieri, 12 gennaio, è rimasta coinvolta in un infortunio sul lavoro in una ditta di Quaregna Cerreto.

L'allarme è scattato intorno alle 10: stando alle prime ricostruzioni, affidate alle forze dell'ordine, la donna avrebbe inserito accidentalmente il proprio braccio tra due rulli del macchinario tessile che stava utilizzando nel corso del suo turno di lavoro.

Dalle informazioni raccolte, avrebbe riportato diverse escoriazioni. In breve tempo, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in codice giallo al Pronto Soccorso per le cure del caso.

Presenti anche i Carabinieri e il personale dello Spresal per gli accertamenti di rito.