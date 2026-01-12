 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 12 gennaio 2026, 09:00

Dal Nord-ovest - Torino, a fuoco un tir alimentato a metano: ferito il conducente e traffico in tilt FOTO

L'uomo ha riportato ustioni al volto e alle mani ed è stato portato al Cto con l'ambulanza. Strada ancora chiusa per lavori di messa in sicurezza.

Dal Nord-ovest - Torino, a fuoco un tir alimentato a metano: ferito il conducente e traffico in tilt

Dal Nord-ovest - Torino, a fuoco un tir alimentato a metano: ferito il conducente e traffico in tilt

Nella tarda serata di ieri, domenica 11 gennaio, emergenza sulla tangenziale di Torino: per cause ancora da accertare: un mezzo pesante ha preso fuoco all’altezza dello svincolo di La Loggia, in direzione Piacenza. 

Il conducente, che ha riportato alcune ferite, è stato soccorso e trasferito in codice giallo al Cto con l'uso dell'ambulanza.  L'uomo ha riportato ustioni al volto e alle mani.

L'autostrada è ancora chiusa per le operazioni di recupero del mezzo, visto che il tir era alimentato a metano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, con loro anche gli uomini della Polizia stradale per riportare la situazione in condizioni di sicurezza.

Dalla Redazione di Torinoggi

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore