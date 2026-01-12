Biella, eletti i nuovi rappresentanti del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

Dal 1° al 5 dicembre si sono svolte, presso le scuole primarie di Biella, le elezioni dei rappresentanti del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR), un’importante esperienza di partecipazione e cittadinanza attiva rivolta agli alunni più giovani.

Hanno preso parte alle votazioni le classi quarte delle scuole primarie Pietro Micca, T. G. Cridis, Vandorno “Giosuè Carducci”, Piazzo “Ada Negri”, Villaggio, XXV Aprile e De Amicis, oltre alle classi quarte e quinte delle scuole primarie Cossila, Pavignano, Collodi e Borgonuovo.

Gli alunni di classe quinta eletti lo scorso anno nelle scuole Pietro Micca, T. G. Cridis, Vandorno “Giosuè Carducci”, Piazzo “Ada Negri”, Villaggio, XXV Aprile e De Amicis restano in carica anche per l’anno in corso, come previsto dal regolamento, che stabilisce una durata biennale del mandato per gli eletti delle classi quarte.

L’organizzazione dell’esperienza elettorale, durante la quale ogni classe ha votato i propri rappresentanti nel CCRR, è stata possibile grazie all’impegno delle tutor scolastiche Alessia Cigana, Giorgia Aiazzone e Pina Imbriaco, insieme alla tutor comunale, l’Assessore Livia Caldesi.

Nel corso della settimana delle elezioni, l’Assessore Caldesi ha visitato tutte le scuole coinvolte, complimentandosi con le bambine e i bambini per il comportamento rispettoso e maturo dimostrato, indipendentemente dagli esiti del voto. L’assessore ha inoltre sottolineato come le votazioni abbiano rappresentato “uno straordinario momento di cittadinanza attiva”, capace di trasmettere ai più piccoli il valore dell’impegno per il bene comune e dell’esercizio del diritto di voto per la scelta dei propri rappresentanti.

Un plauso va a tutte le bambine e a tutti i bambini di Biella che hanno partecipato con entusiasmo e responsabilità, così come alla Rete dei CCRR – Spazio alla Gentilezza, per il prezioso contributo educativo e organizzativo.

L’insediamento ufficiale del nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Biella si svolgerà il prossimo venerdì 16 gennaio, presso la Sala Consiliare di Palazzo Oropa. In tale occasione avranno luogo anche l’elezione del Presidente e del Vicepresidente del CCRR, segnando l’avvio formale delle attività del nuovo Consiglio per l’anno in corso.