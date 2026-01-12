 / Biella

Biella | 12 gennaio 2026, 12:40

Biella, si insediano i consigli di quartiere: ecco quali

biella quartiere

Arrivano grosse novità sulle sedute di insediamento dei consigli di quartiere. Come riportato dal comune di Biella, è stato convocato il primo incontro per il consiglio del quartiere Centro per oggi, 12 gennaio, alle 18, in via Battistero 4, a Palazzo Oropa e del quartiere Pavignano-Vaglio-Colma, alle 21 di stasera.

g. c.

