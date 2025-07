Cena con vista su Biella a piedi nudi nella sabbia, a Villa Dea Terrace Bistrot l’esperienza sensoriale dell’estate FOTO

Avete mai provato l'ebbrezza di pranzare o cenare su una delle terrazze più affascinanti e suggestive di Biella con la possibilità di immergere i propri piedi in una sabbia proveniente direttamente dai lidi del Portogallo?

Dal mese di giugno è possibile prendere parte a questa esperienza unica nel suo genere presso il ristorante Villa Dea Terrace Bistrot, immerso nell'incantevole cornice de I Faggi di Biella. Una splendida location con vista sulla città così da trascorrere piacevoli e indimenticabili momenti con le persone più care.

"Volevamo creare qualcosa di unico e mai visto prima in tutto il Biellese e nel nord d'Italia – spiega Edoardo Bertella, titolare di Villa Dea Terrace Bistrot – Fino a oggi l'entusiasmo è stato palpabile e i feedback dei clienti molto positivi. Ci hanno confidato di aver provato intense emozioni. Utilizziamo, infatti, un tipo di sabbia originaria del Portogallo e presente in molte zone del mondo, come alla Maldive. È piacevole al tatto e non accumula eccessivo calore. Sarà presente nella nostra terrazza per tutta l'estate. L'invito è di venire a trovarci per provarla gustando buoni piatti e ammirando uno dei paesaggi più ammalianti del nostro territorio”.

Villa Dea Terrace Bistrot si trova in via Ramella Germanin 28, a Biella.

Per informazioni e contatti: 393.4415707.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Villadeabistrot