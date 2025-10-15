Vivi l’emozione di “AperiMeBo – Poetica”: un aperitivo d’arte e poesia al MeBo Museum di Biella

Venerdì 17 ottobre, il MeBo Museum ti invita a un’esperienza esclusiva e multisensoriale: “AperiMeBo – Poetica”, tribute band di Elisa e Cesare Cremonini.
Un aperitivo d’eccezione a partire dalle 19 fino alle 22.30, alla carta con musica dal vivo per una serata di bella musica, birra Menabrea e taglieri a base di formaggi Botalla e prodotti del territorio.
Immagina una serata dove la musica produce note di emozione, e i sapori si intrecciano in un’armonia perfetta, creata per coinvolgere tutti i tuoi sensi. Non perdere l’opportunità di partecipare a questa serata magica, pensata per gli amanti della buona musica e del buon gusto, in una cornice unica come il MeBo Museum di Biella.
Prenotazione obbligatoria tramite sito, Whatsapp o email.
Quando: venerdì 17 ottobre 2025
Dove: MeBo Museum, via Ramella Germanin 2/a Biella
Info e prenotazioni: 351/6817705
Regalati un aperitivo diverso dal solito, dove musica e gusto si incontrano per un’esperienza indimenticabile. Ti aspettiamo.