Castelletto, è stato un 2025 ricco di eventi al Monastero Cluniacense: oltre mille persone in visita

Il 2025 è stato un anno particolarmente ricco di eventi per il Monastero Cluniacense di Castelletto Cervo: oltre mille i visitatori che hanno preso parte ai diversi appuntamenti.
Lo rende noto la stessa realtà biellese sui propri canali social: “Desideriamo ringraziarli tutti rinnovando i nostri migliori auguri per un felice 2026. La nuova stagione riprenderà in primavera. Ricordiamo inoltre che le visite sono sempre possibili su prenotazione (347.4728295), oppure in autonomia, seguendo il percorso dei pannelli informativi esterni”.