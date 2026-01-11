Sinistri stradali a Sagliano e Gifflenga, arriva anche il 118 (foto di repertorio)

È stata assistita dal personale sanitario del 118 la donna di circa 76 anni che, alla guida della sua auto, è finita contro un mezzo in sosta per cause al vaglio delle forze dell'ordine. È successo nella mattinata di ieri, 10 gennaio, nel comune di Sagliano Micca. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Questa mattina, invece, intorno alle 5, a Gifflenga, si è verificato un altro sinistro a causa di un capriolo, apparso improvvisamente sulla strada. L'impatto è stato inevitabile ma il giovane al volante non avrebbe riportato serie conseguenze.