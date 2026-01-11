 / CRONACA

CRONACA | 11 gennaio 2026, 13:00

Scontro tra auto a Salussola, una si ribalta sulla strada FOTO

Un uomo in ospedale: sul posto 118, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco.

salussola scontro

Scontro tra auto a Salussola, una si ribalta sulla strada (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Scontro tra due auto nel comune di Salussola. È successo nella mattinata di oggi, 11 gennaio, in prossimità dell'incrocio tra via Gerbido e la Provinciale 143. A seguito dell'urto uno dei due mezzi si è ribaltato su un lato in mezzo alla carreggiata.

Alla guida vi era un uomo, subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.

Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica del sinistro.

g. c.

