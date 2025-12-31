Il grazie della Lista civica INSIEME PER CHIAVAZZA

Carissimi Chiavazzesi,

Vi ringraziamo per la fiducia che avete riposto nella nostra lista, Ve ne siamo infinitamente grati e Vi informiamo che entro il 31 gennaio 2026 si svolgerà il primo Consiglio di Quartiere che eleggerà il Presidente, il quale avrà il compito di nominare Vice-presidente e Segretario.

Vi chiediamo pertanto ancora un po’ di pazienza e appena il Comitato di quartiere entrerà in carica, sarà nostra premura informarVi sulle date e sul luogo in cui si svolgeranno le riunioni, nonché sulle modalità attraverso le quali potrete effettuare segnalazioni, richieste ed incontrare i referenti del Quartiere.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un buon 2026!



