Vacanze di Capodanno: 6 milioni di italiani in viaggio

A Capodanno sono previsti 6 milioni di viaggiatori. L’80% resterà in Italia, di cui il 20% nella propria regione. È quanto emerge da un’indagine di Confcommercio e Confturismo per le prossime giornate di festa.

Secondo i dati raccolti, il viaggio è stato pianificato nel dettaglio e la metà degli italiani ha optato per concedersi qualche giorno di vacanza in più, facendo almeno 3-4 pernottamenti. Un milione e 300mila italiani, in sostanza 1 viaggiatore su 5, ha scelto una destinazione estera, con Francia, Spagna e Germania e Regno Unito in testa alle preferenze europee. Come per Natale, le località di montagna, le città d’arte e le località balneari sono le mete più ambite. Trentino-Alto Adige, Toscana e Campania sono le regioni più gettonate per il Capodanno 2025 italiano. La spesa media stimata è di 410 euro a persona.