Neve in Valle Cervo, da Beccara lo scatto di Paolo Rosazza Pela

La neve di questi giorni, calata sulle cime delle montagne e sui territori dell'alto Biellese, ha scatenato la creatività dei nostri lettori. Un altro scatto arriva dalla Valle Cervo: precisamente da Beccara, frazione di Rosazza, realizzata da Paolo Rosazza Pela.
27 dicembre
26 dicembre
