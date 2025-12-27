 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 27 dicembre 2025, 12:30

Neve in Valle Cervo, da Beccara lo scatto di Paolo Rosazza Pela

neve valle cervo

Neve in Valle Cervo, da Beccara lo scatto di Paolo Rosazza Pela

La neve di questi giorni, calata sulle cime delle montagne e sui territori dell'alto Biellese, ha scatenato la creatività dei nostri lettori. Un altro scatto arriva dalla Valle Cervo: precisamente da Beccara, frazione di Rosazza, realizzata da Paolo Rosazza Pela.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore