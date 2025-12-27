 / Circondario

Candelo, in arrivo un nuovo passaggio pedonale rialzato per aumentare la sicurezza di via Campile

Candelo, in arrivo un nuovo passaggio pedonale rialzato per aumentare la sicurezza di via Campile (foto di repertorio)

È stato affidato nei giorni scorsi l’intervento per la realizzazione di un nuovo passaggio pedonale rialzato in via Campile, a Candelo, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei pedoni e moderare la velocità dei veicoli in un’area a forte utilizzo da parte di residenti e utenti vulnerabili.

Lo rende noto Erika Vallera, capogruppo di Candelo nel Cuore: “A seguito delle verifiche effettuate e delle segnalazioni ricevute in merito alla presenza di velocità veicolari spesso elevate, talvolta oltre i limiti consentiti, è stata decisa l'implementazione della sicurezza per i pedoni che attraversano quotidianamente la strada. Per rispondere a queste criticità si è scelto di introdurre una soluzione strutturale stabile e conforme alle norme tecniche, capace di garantire maggiore protezione ai pedoni e un controllo più efficace delle velocità: un passaggio pedonale rialzato in conglomerato bituminoso tipo tappeto”.

Il nuovo attraversamento prevede: un rialzo della piattaforma stradale in conglomerato bituminoso; rampe di raccordo con la carreggiata esistente; una nuova segnaletica orizzontale e verticale; un miglioramento della visibilità dell’attraversamento.

“Un ringraziamento va anche alle persone che negli ultimi mesi hanno segnalato con i canali opportuni le criticità legate alla velocità dei veicoli su questo tratto – sottolinea Vallera - Il confronto costante permette di intervenire in modo puntuale e mirato per costruire una Candelo più sicura, accogliente e attenta alle esigenze della collettività”.

Redazione g. c.

