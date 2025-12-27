Candelo, in arrivo un nuovo passaggio pedonale rialzato per aumentare la sicurezza di via Campile

È stato affidato nei giorni scorsi l’intervento per la realizzazione di un nuovo passaggio pedonale rialzato in via Campile, a Candelo, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei pedoni e moderare la velocità dei veicoli in un’area a forte utilizzo da parte di residenti e utenti vulnerabili.

Lo rende noto Erika Vallera, capogruppo di Candelo nel Cuore: “A seguito delle verifiche effettuate e delle segnalazioni ricevute in merito alla presenza di velocità veicolari spesso elevate, talvolta oltre i limiti consentiti, è stata decisa l'implementazione della sicurezza per i pedoni che attraversano quotidianamente la strada. Per rispondere a queste criticità si è scelto di introdurre una soluzione strutturale stabile e conforme alle norme tecniche, capace di garantire maggiore protezione ai pedoni e un controllo più efficace delle velocità: un passaggio pedonale rialzato in conglomerato bituminoso tipo tappeto”.

Il nuovo attraversamento prevede: un rialzo della piattaforma stradale in conglomerato bituminoso; rampe di raccordo con la carreggiata esistente; una nuova segnaletica orizzontale e verticale; un miglioramento della visibilità dell’attraversamento.

“Un ringraziamento va anche alle persone che negli ultimi mesi hanno segnalato con i canali opportuni le criticità legate alla velocità dei veicoli su questo tratto – sottolinea Vallera - Il confronto costante permette di intervenire in modo puntuale e mirato per costruire una Candelo più sicura, accogliente e attenta alle esigenze della collettività”.