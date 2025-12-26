 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 26 dicembre 2025, 13:30

Sole a Santo Stefano, l'invito: “Venite a visitare il Presepe di Rivò”

Sole a Santo Stefano, l'invito: “Venite a visitare il Presepe di Rivò” (foto di repertorio)

Perchè non approfittare della bella giornata di sole per osservare da vicino il tradizionale Presepe di Rivò, situato nel comune di Coggiola? Dagli organizzatori è giunto un invito ai visitatori per il giorno di Santo Stefano: “Oggi si preannuncia un momento spettacolare per una bella passeggiata al Presepe gigante di Rivò a Coggiola – si legge sul post sui canali social ufficiali - Le strade sono pulite, il cielo è terso: mettetevi un paio di scarpe comode e venite a divertirvi con noi”. 

Ricordiamo che l'ingresso è gratuito, tutti i giorni, dalle 10 alle 22, dall'8 dicembre al 16 gennaio.  Come ogni anno, la piccola frazione del paese ospita più di 150 personaggi ad altezza naturale che animano cortili, vicoli e case della borgata, così da ricreare antichi mestieri e scene della tradizione. 

g. c.

