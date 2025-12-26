 / COSTUME E SOCIETÀ

La magia della neve al Santuario di Oropa, gli scatti di un lettore FOTO

In molti, approfittando della bella giornata di sole, hanno deciso di trascorrere la giornata di Santo Stefano al Santuario di Oropa. La presenza di un soffice (e diffuso) manto bianco di neve ha reso ancor più speciale questo momento, condiviso con i propri cari e amici. Un nostro lettore ha voluto inviarci alcuni scatti per mostrare la magia di queste feste.

