Santa Messa di Natale a Mottalciata, canti religiosi e in dialetto con il Coro La Campagnola

Come di consueto la Santa Messa della notte di Natale nella Chiesa Parrocchiale di Mottalciata è stata allietata dal Coro La Campagnola del medesimo paese, con canti religiosi in parte in dialetto piemontese.

Con questo ultimo “impegno” è terminata la attività del coro nel corrente anno e, dopo il riposo durante le feste, il coro si preparerà per le attività del prossimo anno. Tra queste, una della più importanti e significative sarà la presentazione del libro scritto dal direttore del coro, m.o Simone Capietto, dal titolo “Solo per una camicia” e che avverrà nel corso di tre appuntamenti in corso d’anno nel corso dei quali il coro stesso interverrà con alcuni canti del proprio repertorio.