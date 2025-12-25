Linee bus urbane e extraurbane, attenzione alle modifiche sotto le feste di Natale

Fino a martedì 06 Gennaio 2026 ci saranno delle modifiche alle linee Atap. In concomitanza con il periodo natalizio, per quanto riguarda sia le Linee Extraurbane che quelle urbane di Biella e Vercelli, non verranno effettuate le corse scolastiche (corse contrassegnate sui quadri orario con l’apposita dicitura SCOL).

Attenzione anche nei giorni di Natale (Giovedì 25 Dicembre) e Capodanno (Giovedì 1° Gennaio), in quanto in quelle due giornata non verrà effettuato alcun Servizio di Linea. Nei giorni della vigilia di Natale (Mercoledì 24 Dicembre) e di Capodanno (Mercoledì 31 Dicembre) verranno effettuate le corse previste nei giorni di Sabato non scolastico, tranne per la Linea 909 “Servizio Sostitutivo Funicolare” la cui ultima corsa terminerà alle ore 21:46 in P.zza Lamarmora.

A Santo Stefano (Venerdì 26 Dicembre) e all' Epifania (Martedì 6 Gennaio) sarà in vigore l’orario Festivo.

Sabato 27, Lunedì 29, Martedì 30 Dicembre e Venerdì 02, Sabato 03 e Lunedì 05 Gennaio saranno effettuate le corse non scolastiche (contrassegnate dalla specifica dicitura Nsco) oppure Annuali (senza limitazione di periodo)

Il Servizio riprenderà secondo l’orario dei giorni scolastici a partire da Mercoledì 07 Gennaio 2026.