Natale sotto la neve al Santuario di Oropa VIDEO

La magia del Natale è protagonista al Santuario di Oropa: nelle scorse ore, la neve scesa dal cielo ha trasformato il luogo in un suggestivo presepe naturale, tra luci e tradizioni che scaldano il cuore dei visitatori.
In Breve
domenica 28 dicembre
sabato 27 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, presepe meccanico di Fratel Amilcare: numeri in crescita e visite fino all’Epifania
Ha raggiunto migliaia di presenze il presepe meccanico di Fratel Amilcare, visitato dall’8 dicembre...