25 dicembre 2025, 11:30

Natale sotto la neve al Santuario di Oropa VIDEO

Natale sotto la neve al Santuario di Oropa (video di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

La magia del Natale è protagonista al Santuario di Oropa: nelle scorse ore, la neve scesa dal cielo ha trasformato il luogo in un suggestivo presepe naturale, tra luci e tradizioni che scaldano il cuore dei visitatori. 

g. c.

