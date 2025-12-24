Comune di Biella e volontari A.I.B. e P.C. Biella Orso rinnovata la convenzione

Il Comune di Biella ha rinnovato la collaborazione con l’Associazione “Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte – Squadra A.I.B. e P.C. Biella O.D.V. Orso” per il triennio 2025-2027, attraverso un accordo che prevede che i volontari, oltre a garantire il loro impegno nella lotta agli incendi boschivi e nelle emergenze idrogeologiche, possano operare anche sul territorio cittadino per interventi di manutenzione e presidio del verde pubblico, dei parchi, dei giardini e dell’arredo urbano. Le attività comprenderanno esercitazioni operative, aggiornamento formativo dei volontari, irrigazioni di emergenza, pulizia e ripristino di attrezzature ludiche e di arredo urbano, sempre coordinati dal Servizio tecnico comunale.

Nell'ambito della collaborazione, il Comune di Biella ha stanziato un contributo annuale fino a 8 mila euro, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per un totale di 24 mila euro. Le somme saranno destinate alla formazione e assicurazione dei volontari, alla manutenzione dei mezzi, all’acquisto di materiali, attrezzature e vestiario, oltre che alle spese generali necessarie per lo svolgimento delle attività.

L’accordo, approvato con una deliberazione della Giunta Comunale, prevede che l’erogazione dei contributi avvenga previa rendicontazione delle attività effettivamente svolte dall’associazione, garantendo così trasparenza e correttezza nella gestione delle risorse pubbliche.