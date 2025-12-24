Addio all’avvocato Franco Fedeli

Si è spento a 84 anni l’avvocato Franco Fedeli, storico professionista biellese, noto e stimato per la sua lunga carriera e il costante impegno nel territorio. Nato nel 1941, l’avvocato Fedeli ha continuato a esercitare la professione fino agli ultimi anni della sua vita con passione e dedizione.

Il suo studio, per molti anni situato in via Losana, è stato un importante punto di riferimento per la città, anche per i colleghi. In tanti hanno cercato il suo parere professionale, sempre disponibile a offrire consigli con competenza e cortesia. Professionista apprezzato, ha svolto un ruolo importante anche nell’Ordine degli Avvocati di Biella, ricoprendo a lungo le cariche di Consigliere e Tesoriere.

Oltre alla professione forense, Franco Fedeli è stato attivo in numerose associazioni del territorio.