MULAB, il punto di vista del presidente Uib Paolo Barberis Canonico

Il presidente dell'Unione Industriale Biellese, Paolo Barberis Canonico, interviene sul tema del “MULAB – Museo Laboratorio Culturale per il Tessile Biellese”, previsto dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2022 dell’allora Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Il progetto, presentato nei giorni scorsi, coinvolge i principali attori del territorio attraverso un protocollo d’intesa siglato tra Comune di Biella, Unione Industriale Biellese, Fondazione Pistoletto ONLUS e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, e definisce la nuova localizzazione del MULAB presso la Palazzina Piacenza in piazza Alessandro Lamarmora, storico edificio cittadino inaugurato nel 1911 come Lanificio Scuola “Felice Piacenza”, oggi di proprietà comunale. Come già specificato in occasione della presentazione del progetto, la biblioteca dei ragazzi e il relativo servizio, fino ad oggi ospitati all’intero della Palazzina Piacenza, troveranno nuovi spazi all’interno dell’ex Biblioteca Civica di Via Pietro Micca.

“Biella, distretto tessile famoso in tutto il mondo e custode di un saper fare unico, riconosciuto da Biella Città Creativa UNESCO, merita di avere un luogo in cui questo inestimabile patrimonio viene valorizzato. E’ a questo scopo che è nato e si è sviluppato il progetto MULAB: un progetto ambizioso, che va ben oltre l’idea di un "museo aziendale" per diventare un punto di riferimento prima di tutto culturale, che evidenzia i tratti distintivi del territorio nel segno dell'apertura e dell'attrattività verso l'esterno. Un museo e un laboratorio, dunque, realizzato grazie alla visione comune di più soggetti, pubblici e privati, con l'obiettivo di creare qualcosa di concreto a beneficio di tutti. E' certamente un progetto ambizioso e complesso, che non può essere liquidato con sommari giudizi prima di averne compreso la portata. A questo scopo, invitiamo "gli scettici" che oggi stanno esprimendo giudizi negativi a venire a conoscere il progetto di MULAB del territorio, nella consapevolezza che, se si riesce ad andare al di là dei punti di vista di parte, emerge una visione comune che punta a valorizzare il DNA di Biella e vitalizzare il centro della città, compreso lo stabile della "vecchia" biblioteca di via Pietro Micca, che tornerà ad essere luogo di cultura grazie alla nuova Biblioteca dei ragazzi".