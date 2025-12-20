Missione UE “Climate-Neutral and Smart Cities”: il MASE da’ il via al nuovo programma di finanziamento per le città italiane a impatto climatico zero

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica avvia una nuova iniziativa a sostegno dei territori e delle città italiane impegnate nella Missione europea “100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030”, con l’obiettivo di accompagnare l’attuazione dei “Climate City Contract”

e accelerare il percorso verso la neutralità climatica urbana.

Il Programma è rivolto alle nove città italiane selezionate dall’Unione europea – Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma Capitale e Torino – che hanno ottenuto il riconoscimento del Mission City Label, è che attesta l’allineamento dei rispettivi piani strategici agli obiettivi di neutralità climatica al 2030.

“Con questo Programma – dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica”, Gilberto Pichetto, “rafforziamo il sostegno alle città italiane impegnate nella Missione europea per la neutralità climatica. Le città sono un motore fondamentale della transizione ecologica: accompagnare l’attuazione dei Climate City Contract significa tradurre gli obiettivi al 2030 in interventi concreti su mobilità sostenibile, efficienza energetica e rinnovabili, in stretto coordinamento con le politiche europee”.