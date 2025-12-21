Valdilana: Il SAI e i bimbi delle scuole celebrano le feste con Babbo Natale e gli Elfi

La magia del Natale ha raggiunto il SAI - Sistema Accoglienza Integrazione - del Comune di Valdilana, le scuole e l'asilo, grazie alla tradizionale festa dedicata ai più piccoli. Babbo Natale, accompagnato dagli Elfi della Banca del Giocattolo, è arrivato a portare doni e sorrisi alle bambine e ai bambini ospiti del progetto di accoglienza, insieme alle loro famiglie, offrendo momenti di gioia e condivisione.

I regali sono stati resi disponibili grazie alla generosità della Banca del Giocattolo di Valle Mosso-Valdilana, alla quale va un sentito ringraziamento per la preziosa attività che, da anni, regala felicità ai più piccoli.

Un ringraziamento speciale è rivolto anche a tutti gli operatori e le operatrici – assistenti sociali, educatori, educatrici e personale coinvolto – che quotidianamente promuovono percorsi di integrazione e accoglienza, mettendo passione e impegno nel loro lavoro.

La festa è stata anche un’occasione per riconoscere il contributo delle persone accolte, le cui storie e presenze arricchiscono culturalmente l’intera comunità.



