Natale 2025 in Piemonte, Confartigianato: a Biella 82 milioni di euro per sostenere le imprese locali

Anche a Biella, come nel resto del Piemonte, il Natale 2025 sarà all’insegna degli acquisti consapevoli. Secondo le previsioni di Confartigianato, i piemontesi spenderanno complessivamente 2.018 milioni di euro per regali e prodotti tipici delle festività, una cifra leggermente inferiore a quella dello scorso anno (2.030 milioni).

A livello provinciale, la distribuzione della spesa mostra alcune differenze significative: Torino: 1.064 milioni di euro; Cuneo: 262 milioni; Alessandria: 198 milioni; Novara: 165 milioni; Asti: 96 milioni; Biella: 82 milioni; Vercelli: 78 milioni; Verbano-Cusio-Ossola (VCO): 74 milioni

In particolare, Biella, con 82 milioni di euro, si colloca nella fascia media delle province piemontesi, subito dopo Asti e davanti a Vercelli e VCO. Quasi due terzi della spesa saranno dedicati ad alimentari e bevande, mentre il resto sarà impiegato per altri prodotti e servizi tipici del Natale.

La campagna “Acquistiamo Locale”, promossa da Confartigianato, invita a sostenere le 23.361 imprese artigiane del Piemonte e i loro 60.345 addetti, scegliendo regali che riflettano la qualità del made in Italy e l’identità del territorio. Per Biella, in particolare, questa iniziativa rappresenta un’opportunità per valorizzare le piccole imprese locali e le famiglie che vi lavorano. Non è soltanto un atto di consumo, ma anche un impegno per valorizzare la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, il buono e il ben fatto frutto del lavoro degli artigiani. E’ un investimento in eccellenza, sostenibilità e identità culturale, che porta con sé una profonda dimensione etica e relazionale. E’ la scelta consapevole, responsabile e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra imprenditori e cittadini nelle comunità.

“Scegliere prodotti e servizi realizzati da imprese artigiane locali significa non solo sostenere gli imprenditori e i loro dipendenti, ma anche contribuire al benessere della comunità e alla trasmissione di un sapere artigiano che è parte della nostra cultura”, sottolinea Confartigianato.

In vista delle festività, il messaggio è chiaro: ogni euro speso nei negozi locali, a Biella come nel resto del Piemonte, diventa un regalo alla comunità stessa, promuovendo eccellenza, sostenibilità e identità culturale.