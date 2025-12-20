Prosegue spedita la raccolta giochi per la Banca del Giocattolo

La Banca del Giocattolo prosegue a pieno ritmo con la raccolta dei giocattoli, grazie anche al supporto logistico della squadra AIB di Biella, un’iniziativa fondamentale per garantire che ogni bambino, anche chi si trova in situazioni di difficoltà, possa ricevere un dono durante le feste. I giochi raccolti saranno selezionati, sanificati e redistribuiti a associazioni, bambini e famiglie in condizioni di fragilità, portando sorrisi e momenti di gioia nei loro giorni di festa.

Non si tratta solo di donare un gioco, ma di costruire legami e solidarietà all’interno della comunità. Per questo, i volontari della Banca del Giocattolo sono attivamente impegnati anche in diverse iniziative sul territorio, volte a far conoscere l’associazione, le sue attività e i suoi obiettivi, sensibilizzando cittadini e realtà locali sull’importanza della solidarietà e del volontariato.

Grazie all’entusiasmo dei volontari e alla generosità della comunità, la Banca del Giocattolo continua a portare un messaggio chiaro: nessun bambino deve restare senza un sorriso.