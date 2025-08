Meno calore e più privacy: Uniko Pellicole oscura i vetri della tua auto FOTO e VIDEO

Viaggiare protetti, al riparo dal sole, con un tocco di eleganza in più è oggi possibile grazie a Uniko Pellicole, la realtà biellese guidata da Alberto Lamanuzzi, professionista con oltre 37 anni di esperienza nella lavorazione delle superfici e nella posa di pellicole ad alte prestazioni.

L’oscuramento dei vetri posteriori dell’auto è molto più di una scelta estetica: è una soluzione funzionale e sicura che protegge l’interno del veicolo dai raggi solari, riduce l’abbagliamento, preserva la privacy dei passeggeri e valorizza l’aspetto del mezzo, con un risultato elegante e personalizzato.

Le pellicole oscuranti proposte da Uniko sono omologate secondo le normative italiane ed europee, garantite e installate con precisione artigianale, direttamente a casa.

Bloccare il calore, migliorare il comfort e ridurre l’uso del climatizzatore è oggi possibile con pellicole tecniche che filtrano i raggi UV, evitando scolorimenti e danni ai rivestimenti interni, alla plastica e alla pelle dei sedili. Inoltre, le pellicole contribuiscono alla sicurezza del veicolo: in caso di rottura accidentale del vetro, trattengono i frammenti, riducendo il rischio di lesioni per conducente e passeggeri.

Che si tratti di un’auto privata, di un veicolo aziendale o di una vettura sportiva, Uniko Pellicole offre una soluzione su misura per ogni esigenza, con una vasta gamma di finiture e gradazioni per ottenere l’effetto desiderato, nel pieno rispetto del Codice della Strada.

Il risultato è un’auto protetta, più fresca in estate, più sicura in ogni stagione e visivamente accattivante, con la garanzia di un lavoro eseguito da un tecnico esperto.

Uniko Pellicole è sinonimo di affidabilità, competenza e servizio personalizzato: una scelta intelligente per chi vuole valorizzare il proprio veicolo con un intervento rapido, pulito e duraturo.

Contatti

· Sito: www.unikopellicole.it/

· Cellulare: +39.320.700.48.21

· Email: info@unikopellicole.it

· Orari: da lunedì a venerdì - 8.30-12.00 / 14.00-18.30