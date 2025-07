Vella Graniti compie 125 anni: eccellenza e sostenibilità in Valle Cervo FOTO

Giovedì 24 luglio la ditta Vella Giuseppe & Figlio di Andorno ha raggiunto il 125° anniversario dalla sua fondazione. Una storia lunga, che trasuda tenacia, passione e attaccamento alla terra, che attraversa più di un secolo di grandi cambiamenti sociali, culturali e lavorativi.

Per l’occasione, i titolari hanno voluto celebrare con la famiglia, gli amici più intimi ed i dipendenti, con una messa nella chiesetta di Santa Croce adiacente alla ditta, e poi con una cena nello stabilimento.

La lunga storia di questa attività inizia alla fine dell’Ottocento, quando Giuseppe Vella emigra in America in cerca di fortuna; fortuna che gli sorride, permettendogli così di tornare nella Valle del Cervo e di rilevare la cava di estrazione della Sienite, alla Balma.

Dopo di lui il figlio Egidio, che industrializza un lavoro manuale, costruendo ad Andorno un laboratorio dotato di macchinari avanzati e modernizzando l’attività in cava per far fronte alle richieste importanti. Negli anni la ditta fornisce manufatti in Italia e nel mondo, dai lavori per i Savoia, soprattutto in Piemonte, alla statua di San Michele Arcangelo per il cimitero monumentale di Chicago, negli USA.

Molti i riconoscimenti ottenuti in quegli anni, dal Diploma di Medaglia d’Oro del 1956, premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico, ai titoli di Cavaliere del Lavoro per Giuseppe e per Egidio.

Nel 1968 la ditta passa sotto la guida di Giuseppe, nipote del fondatore, che rappresenta la terza generazione famigliare. I tempi cambiano, il lavoro cresce e con esso l’azienda, che continua ad aggiornare i macchinari per essere sempre al passo, mantenendo legami profondi con la tradizione, il territorio ed i dipendenti; molti di questi rimangono per lunghi periodi, come testimoniato dai numerosi riconoscimenti ottenuti per la fedeltà al lavoro. Inizia un periodo caratterizzato dalle commesse importanti e dalle collaborazioni con famosi progettisti, da Luigi Vietti ad Aldo Rossi, a Massimiliano Fuksas.

L’attenzione alle tematiche ecologiche impone scelte nella direzione della sostenibilità, volte a ridurre l’impatto ambientale: viene infatti installato un impianto per il riciclo delle acque di lavorazione, in modo da abbatterne il consumo.

Negli anni Duemila i figli di Giuseppe, Federico ed Alessandro, iniziano ad affiancarlo. In questi anni molte ditte del settore scelgono di specializzarsi in produzioni settoriali, riducendo i costi; la Vella Graniti decide invece di mantenere la sua offerta completa, anche a fronte di spese maggiori. In questo modo, però, quando le crisi di settore mietono vittime, una varia scelta di prodotti permette di sopperire alle incertezze del mercato. La ditta si aggiorna nella direzione della riduzione dei consumi, installando un impianto fotovoltaico che permette di ridurre le spese per l’energia elettrica, da sempre uno dei capitoli più pesanti tra i costi.

Negli ultimi anni nuove scelte vertono in questa direzione, come l’installazione di un nuovo e più grande impianto fotovoltaico a terra, con la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile, e l’offerta di prodotti per migliorare l’efficienza energetica degli edifici, come i davanzali coibentati o i pannelli riscaldanti ad alta efficienza.

Una storia lunga, si diceva, con buone premesse per durare ancora molto.

Vella Graniti si trova in via IV Novembre 28, 13811 Andorno Micca, tel 015 473340.