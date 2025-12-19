Alpini, a Biella lo scambio degli auguri. Fulcheri: “Anno incredibile con l'Adunata, nel 2026 pronti a nuove sfide” FOTO

“È stato un anno incredibile contraddistinto dall'Adunata Nazionale degli Alpini. Un momento importante dove l'intero territorio ha lavorato all'unisono. Un'opera collettiva riconosciuta da tutti”. A parlare il presidente dell'ANA Biella Marco Fulcheri, in occasione degli scambi di Natale in sede, alla presenza di autorità, rappresentanti di associazioni e tante penne nere.

Un momento per tracciare un bilancio dell'anno appena trascorso e per pensare ai prossimi appuntamenti in agenda. Come ad esempio il campionato nazionale di slalom 2026 dell'Associazione Nazionale Alpini, previsto tra due mesi a Bielmonte. “Un'occasione per far conoscere il nostro Biellese ad altri Alpini in visita – sottolinea Fulcheri – Sia un 2026 all'insegna dell'Alpinità, siamo pronti per nuove sfide”.

A margine dell'evento, oltre alla donazione di uno dei scatti simbolo della manifestazione, ha avuto luogo anche la consegna della copertina del mese di maggio 2025, dedicata proprio alla guida delle penne nere biellesi, a cura del direttore editoriale del quotidiano Newsbiella.it, Mauro Benedetti. Il segno tangibile di un lavoro corale entrato di diritto nella storia della nostra provincia.