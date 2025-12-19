A Oropa un Natale da vivere con le visite guidate

Nel cuore delle festività natalizie e a conclusione dell’Anno Giubilare, Oropa propone un appuntamento culturale di straordinario valore: sabato 27 dicembre, alle 11, si terrà la visita guidata eccezionale “Tesori nascosti: il Museo e la Biblioteca Storica di Oropa”, un’occasione rara per accedere a uno dei luoghi più preziosi del santuario, normalmente non aperto al pubblico.

La visita nasce come momento simbolico di chiusura dell’Anno Giubilare, celebrato attraverso un percorso che mette in dialogo il tempo e la memoria: un libro per ogni secolo, per un ideale viaggio nella storia attraverso i volumi custoditi nella Biblioteca Storica di Oropa.

La guida accompagnerà i visitatori attraverso le ricorrenze centenarie dal 1525 al 1925, offrendo uno sguardo privilegiato su cinque secoli di cultura e conoscenza. Tra le opere più antiche spicca il Dictionarium Graecum, stampato a Venezia nel 1525 da Melchiorre Sessa e Pietro di Ravani, preziosa testimonianza dell’interesse crescente per la cultura classica e la lingua greca durante il Rinascimento. Di particolare rilievo l’Orlando Innamorato, composto da Matteo Maria Boiardo, e rielaborato da Francesco Berni, presentato nell’edizione fiorentina del 1725, uno dei grandi capolavori della letteratura italiana.

Tra i momenti più suggestivi della visita non mancherà una sorpresa di grande fascino: un volume capace di aprire uno sguardo inaspettato sul mondo, attraverso tavole illustrate che abbracciano terre lontane e continenti allora solo in parte conosciuti.

Questa apertura eccezionale della Biblioteca Storica di Oropa, proposta nel periodo natalizio e a conclusione del Giubileo 2025, rappresenta un’opportunità unica per scoprire un patrimonio librario di eccezionale importanza. Un invito a vivere il Natale a Oropa attraverso un’esperienza culturale, capace di unire storia, spiritualità e bellezza, nel segno della memoria e della continuità del sapere.

Ritrovo ai cancelli.

Info e prenotazioni: https://www.santuariodioropa.it/visite-guidate-al-santuario-di-oropa-2/