Tre allievi del Liceo Sella di Biella tra i premiati di “Leggilo e Raccontalo”

Nuovo riconoscimento per alcuni allievi del Liceo “G. e Q. Sella” di Biella: i tre alunni del Liceo indirizzo Classico hanno vinto il concorso “Leggilo e Raccontalo” disputato alla scuola Holden di Torino nell’ambito del “Festival del Classico” che quest'anno si incentrava sulla tematica della oikonomia(l’economia domestica e di comunità) e della plutocrazia.

I premiati sono Beatrice Magliola di IVB, Pietro Pernici e Vittoria Varesano di VB. Nel concorso la squadra in rappresentanza del Liceo biellese ha scontrato in finale nella categoria “classici” il Liceo classico Cavour di Torino e Umberto I di Palermo, raccontando la commedia di Aristofane “Pluto”.