A Natale un gesto di vicinanza, protagonista la Polizia Penitenziaria FOTO

Il personale del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti della Polizia Penitenziaria di Biella ha consegnato dei panettoni presso alcuni Reparti Ospedalieri del Nosocomio Locale, nonché alcuni giocattoli presso il Reparto Pediatrico, il tutto tramite la Fondazione ABIO Italia Onlus per il Bambino in Ospedale - ABIO Biella.

Il Coordinatore Ispettore Antonio Napoli e l’Assistente Capo Coordinatore Walter Della Ragione, insieme ad altri colleghi, venerdì 12 dicembre, si sono recati in Ospedale per gli auguri di Natale al personale sanitario, tecnico e amministrativo, facendo visita ad alcuni reparti e servizi, tra cui il Pronto Soccorso, le Piastre Ambulatoriali A e B, la Radiologia, TAC, Ecografia, Medicina Interna, Amb. D Cardiologia, Risonanza Magnetica, Cardiologia-UTIC (Unità di Terapia Intensiva Coronarica), Portineria e Centralino, a cui sono stati consegnati alcuni pandori, come gesto di vicinanza a fronte della collaborazione di ogni giorno a beneficio dei pazienti ospiti - detenuti della Casa Circondariale.

Ad accogliere la delegazione, era presente il Direttore Generale ASL BI, Mario Sanò, insieme ad alcuni direttori di struttura e collaboratori dell'Azienda Sanitaria. Per i bambini ricoverati del Reparto Pediatrico sono stati donati dei giocattoli al Presidente di ABIO Biella, Roberta Tanzi.