A Verrone la cerimonia per la consegna delle borse di studio FOTO

Venerdì 12 dicembre, alle ore 21.00, presso la sala Falseum del Castello Vialardi di Verrone, alla presenza della consigliera regionale ELENA ROCCHI, si è tenuta la cerimonia di consegna delle Costituzioni ai neomaggiorenni. Presenti 2 (su 6): NOE’ ELISABETTA, VARESANO VITTORIA.

Il sindaco, Gian Luca Bazzan, a nome di tutta l’amministrazione comunale, ha consegnato anche le borse di studio agli studenti che si sono distinti per i risultati conseguiti a fine percorso di studi nell’anno scolastico 2024/25.

Il totale stanziato per le borse di studio è di € 4 120,00

Borse di studio per meriti scolastici:

SCUOLA PRIMARIA

TUROTTI Greta OTTIMO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TUROTTI Alice 9/10

MACCARONE Noemi 9/10

PILATI Tommaso 10 e lode

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

CESARETTO ALESSIO istituto tecnico indirizzo chimica 99/100

BASILE Tommaso istituto tecnico indirizzo biotecnologie sanitarie 98/100

FINOTTI Greta liceo scientifico indirizzo economico sociale 99/100

LAUREA TRIENNALE

MORRA Lorenzo laurea in urbanistica: città ambiente e paesaggio 110/110 con lode

LAUREA MAGISTRALE

BUSCAGLIA Giovanni laurea in scienze del corpo e della mente-psicologia- 110/110 con lode

FUMAGALLI Edoardo laurea in teatro e arti performative 110/110

UGLIONO Valeria laurea in scienze della formazione primaria 110/110 con lode

ATTESTATI DI MERITO SCUOLA PRIMARIA PER NON RESIDENTI (no borsa di studio)

ALBARELLA Aurora BADONE Celeste BAU’ Emma MONDIN Maristella

SIUNDU Gregory