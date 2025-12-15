 / EVENTI

A Verrone la cerimonia per la consegna delle borse di studio FOTO

Nella stessa serata sono state consegnate le Costituzioni

Venerdì 12 dicembre, alle ore 21.00, presso la sala Falseum del Castello Vialardi di Verrone, alla presenza della consigliera regionale ELENA ROCCHI, si è tenuta la cerimonia di consegna delle Costituzioni ai neomaggiorenni. Presenti 2 (su 6): NOE’ ELISABETTA, VARESANO VITTORIA. 

Il sindaco, Gian Luca Bazzan, a nome di tutta l’amministrazione comunale, ha consegnato anche le borse di studio agli studenti che si sono distinti per i risultati conseguiti a fine percorso di studi nell’anno scolastico 2024/25.
Il totale stanziato per le borse di studio è di € 4 120,00

Borse di studio per meriti scolastici:
SCUOLA PRIMARIA
TUROTTI Greta OTTIMO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TUROTTI Alice 9/10
MACCARONE Noemi 9/10
PILATI Tommaso 10 e lode

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
CESARETTO ALESSIO istituto tecnico indirizzo chimica 99/100
BASILE Tommaso istituto tecnico indirizzo biotecnologie sanitarie 98/100
FINOTTI Greta liceo scientifico indirizzo economico sociale 99/100
LAUREA TRIENNALE
MORRA Lorenzo laurea in urbanistica: città ambiente e paesaggio 110/110 con lode

LAUREA MAGISTRALE
BUSCAGLIA Giovanni laurea in scienze del corpo e della mente-psicologia- 110/110 con lode
FUMAGALLI Edoardo laurea in teatro e arti performative 110/110
UGLIONO Valeria laurea in scienze della formazione primaria 110/110 con lode

ATTESTATI DI MERITO SCUOLA PRIMARIA PER NON RESIDENTI (no borsa di studio)
ALBARELLA Aurora BADONE Celeste BAU’ Emma MONDIN Maristella
SIUNDU Gregory

