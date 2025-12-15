Libri in giro, a Biella si legge tutti insieme per un Natale davvero magico

Venerdì 19 dicembre, dalle 15.30 alle 17.30, presso la galleria del Centro Commerciale “I Giardini” di via Lamarmora, la Biblioteca Civica di Biella “Alfredo Frassati” propone Libri in giro: leggiamo insieme per un Natale davvero magico, un pomeriggio dedicato alle letture natalizie per adulti e bambini.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Centro Commerciale “I Giardini”, l’Associazione Amici della Biblioteca, la Cooperativa Solidarietà e Lavoro e la sezione di Biella dell’A.N.A. – Associazione Nazionale Alpini.

Durante il pomeriggio i bibliotecari, insieme alle volontarie dell’Associazione Amici della Biblioteca, accoglieranno i partecipanti con letture a tema Natale, consigli di lettura e momenti di incontro vis-à-vis pensati per condividere la magia e il calore delle storie narrate. Sarà dunque un’occasione speciale per vivere lo spirito natalizio attraverso la narrativa, la fantasia e lo stare insieme. A tutti i presenti saranno offerti un dolce omaggio natalizio a cura degli alpini e un piccolo omaggio letterario offerto dalla Biblioteca Civica. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti e tutte.

Per informazioni: 0152524499 o biblioteca@comune.biella.it