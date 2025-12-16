Magia e festa a Masserano, un "Borgo di Babbo Natale" da ricordare FOTO

Sabato 14 dicembre, Masserano si è trasformato in un paese incantato in occasione della nuova edizione del Borgo di Babbo Natale, organizzato dall’Associazione Genitori del Paese. La piazza del borgo ha accolto i visitatori di tutte le età per una giornata di festa e tradizioni.

La mattinata è iniziata con un piccolo ma suggestivo mercatino di prodotti del territorio; nel pomeriggio è iniziata la festa con i bambini delle scuole di Masserano che hanno acceso l’atmosfera con canti natalizi, seguiti dall’arrivo spettacolare di Babbo Natale con una slitta d'eccezione: un Sidecar guidato dal suo fidato elfo. In un borgo che ancora una volta si veste per l'occasione, i bambini hanno potuto partecipare alle tante attività in programma.

Alcune ragazze delle scuole medie, elfi per l'occasione, hanno creato giochi divertenti. Il laboratorio con l’elfo costruttore, quello di scrittura delle letterine e la cucina di elfa biscottina hanno incantato i piccoli partecipanti. Non è mancata la foto con Babbo Natale e le sue renne, assieme alla consegna di piccoli doni. Mamma Natale e l’elfo Sergio hanno deliziato tutti con le loro canzoni mentre la Pro Loco ha offerto una merenda calda con vin brûlé e cioccolata, perfetti per immergersi nella magia del momento. Un’atmosfera suggestiva e calorosa ha avvolto il borgo, rendendo l’evento un vero successo.