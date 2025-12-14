Natale a Magnano, decorazioni e interventi artistici: l'opera dei cittadini FOTO

Con l’avvicinarsi del Natale, Magnano ha avviato anche quest’anno l’allestimento delle decorazioni negli spazi pubblici del paese. Nei giorni scorsi sono comparsi gli addobbi, che contribuiscono a caratterizzare il centro e i luoghi di aggregazione.
Tra gli elementi del percorso natalizio torna il presepe d’artista, realizzato da Giovanni Frangi e Michela Pomaro per Fuoriprogramma, inserito nel contesto urbano come intervento artistico e simbolico.
Proseguono inoltre le decorazioni all’uncinetto, frutto del lavoro della comunità, che colorano diversi angoli del paese. L’albero di Natale e i piccoli manufatti esposti nella piazza comunale. Il contributo della comunità attiva resta centrale: ogni anno aumenta il numero di abbellimenti, rafforzando un percorso di partecipazione che valorizza il paese e i suoi spazi condivisi.