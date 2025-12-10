Pranzo degli over 65 e auguri in paese: Zimone celebra il Natale della condivisione FOTO

Buona partecipazione a Zimone per il pranzo dedicato agli over 65, andato in scena domenica scorsa, 7 dicembre, nei locali dell'oratorio parrocchiale. Poco prima si era tenuta la Santa Messa, officiata dal parroco, don Lodovico De Bernardi.

Al termine della funzione, il sindaco Piergiorgio Givonetti e gli amministratori comunali, assieme a Babbo Natale, hanno fatto il giro del paese per fare gli auguri e distribuire gli omaggi ai più anziani impossibilitati a prendere parte al convivio, oltre a distribuire caramelle ai bambini che si incontravano per strada.

Il pranzo in oratorio è stata una speciale occasione per ritrovarsi, condividere un pasto in serenità e festeggiare insieme l'avvicinarsi del Natale in un clima di allegria e profonda convivialità.