Alla scoperta delle valli biellesi con la camminata magica nel "Bosco di Luci" del Macchie FOTO e VIDEO

Con il suo cappello e il suo bastone magico, Marco Macchieraldo, per tutti semplicemente il Macchie, ha incantato grandi e piccini nel primo fine settimana di dicembre con una nuova camminata attraverso “Un Bosco di Luci”. L’evento, ormai atteso da molti, trasforma il bosco in un percorso incantato, illuminato da centinaia di luci scintillanti, creando un’atmosfera magica che unisce natura, immaginazione e meraviglia.

Circa 300 partecipanti hanno preso parte all’esperienza, guidati dagli gnomi del bosco, in un’avventura di circa 80 minuti che mescola storia e fantasia. Il percorso si è concluso con la bevanda segreta dell'elfo Ciuki, lasciando grandi e piccoli con il cuore pieno di stupore. Un viaggio dove la fantasia regna sovrana, senza mai dimenticare la bellezza dell’ambiente circostante, che diventa esso stesso protagonista delle scene: le nostre cinque valli Biellesi.

Il Macchie: "Il cappello magico ha dato i suoi frutti, tutti sono diventati esploratori".