Il Forte di Bard si prepara a trasformarsi ancora una volta in un luogo di pura meraviglia. Dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, nella suggestiva cornice della Piazza d’Armi, torna Luci di Natale, lo spettacolo immersivo a 360° che negli anni ha incantato migliaia di visitatori.

Un nuovo allestimento di luci, colori e suoni accompagna il pubblico in un viaggio magico ispirato alla fiaba senza tempo di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Lo Schiaccianoci. Le facciate del Forte prenderanno vita grazie a un sofisticato video mapping che trasporterà grandi e piccoli in un mondo incantato, reso ancora più emozionante dalle celebri musiche di Čajkovskij.

A partire dalle 17.30, ogni sera la fortezza si accenderà di atmosfere scintillanti per celebrare il periodo più luminoso dell’anno. Le proiezioni continueranno fino all’orario di chiusura del Forte, con un programma ampliato durante le festività: dal 26 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni fino alle 20.00 (ad eccezione del 31 dicembre, con termine alle 18.00).

Le proiezioni non saranno attive il 15, 22 e 25 dicembre.

L’esperienza è inclusa nel biglietto d’ingresso al Forte di Bard.

Si raccomanda di prestare attenzione agli orari della biglietteria, che chiude un’ora prima. Non è richiesta prenotazione.

Sostenuto dal Ministero del Turismo nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo – Anno 2025, Luci di Natale al Forte di Bard si conferma un appuntamento imperdibile per vivere la magia delle feste in un ambiente unico e suggestivo.

Una storia, una musica, una luce: lasciati sorprendere al Forte di Bard.