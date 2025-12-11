Domenica la Santa Messa in ricordo di Mario Coda

La famiglia Coda, nel rinnovare il proprio ringraziamento nei confronti di coloro che hanno preso parte ai riti di commiato da questo mondo del proprio pater familias Mario, comunica che la Santa Messa di Trigesima verrà celebrata DOMENICA 14 dicembre 2025 alle ore 10.30 presso la chiesa di San Giacomo al Piazzo.

Il legame con questo edificio sacro è molto forte, prova ne è il fatto che al fondo della navata sinistra della chiesa nei secoli è stato eretto un altare dedicato a San Carlo Borromeo, sopra la cui tela campeggia lo stemma della famiglia Coda.