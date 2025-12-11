Da “Su Nuraghe” una paròla piemontèisa al mèis, Dicembre 2025

Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” che fanno capo al Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella – bagna brusca, bagnà, bagné sono parole che accompagnano il dodicesimo mese dell’anno come si ritrova nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi.
Bagna brusca s.f. ▪ [culin.] sottaceto || bagna del pòvr’òm = intingolo per polenta.
Bagnà agg. ▪ bagnato, inumidito, madido || gnun d’àutri drapò d’andeje dapress che coste paròle ‘d rista tròp dura, bagnà, tëssùa con mia saliva e che a quata a j’euj mè còrp patanù [Tavo] = nessun’altra bandiera da seguire che queste parole di canapa troppo rigida inumidita, tessuta con la mia saliva e che agli occhi cela il mio corpo nudo.
Bagné v.t. ▪ bagnare || bagnesse ‘l bech = bere || bagné la patafia = bagnare il gargarozzo, bere smodatamente.