Lotta alle zanzare, Candelo aderisce alla campagna 2026

Anche per il 2026 Candelo aderisce alla campagna di lotta biologica e integrata alle zanzare, promossa dalla Regione Piemonte e attuata da IPLA S.p.A., società regionale specializzata in interventi ambientali.

Lo rende noto la capogruppo di Candelo nel Cuore, Erika Vallera: “La Regione Piemonte, da alcuni anni, coordina un programma di contrasto alla diffusione delle zanzare nei territori del Biellese e dell’Alto Vercellese. L’adesione del Comune rientra nel quadro della L.R. 75/95 e si basa sul piano di fattibilità che verrà predisposto da IPLA S.p.A. L’adesione del Comune prevede un cofinanziamento del progetto con 0,50 euro per abitante, sulla base della popolazione residente al 31/12/2024, oltre all'utilizzo dell’apposito fondo già presente nel bilancio comunale e alla delega della gestione tecnica e amministrativa a IPLA S.p.A., soggetto attuatore individuato dalla Regione Piemonte”.