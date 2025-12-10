Competenze, empatia e tecnologia: il percorso personalizzato di Amplifon

Da 75 anni Amplifon aiuta le persone a riscoprire tutte le emozioni dei suoni. Al centro del percorso di cura dell’udito di Amplifon c’è l’audioprotesista, il professionista sanitario specializzato nella valutazione delle capacità uditive e nella scelta, applicazione e regolazione degli apparecchi acustici, che guida il paziente passo dopo passo.

A questa componente professionale e umana si integrano oggi la tecnologia e l’innovazione. Ad esempio, l’intelligenza artificiale è ormai parte integrante delle nostre vite e i suoi benefici nel settore medico-sanitario sono sempre più tangibili.

Anche il modo di sentire sta vivendo una rivoluzione grazie ad apparecchi acustici di nuova generazione che usano l’AI per tararsi su oltre 13 milioni di frasi e analizzare quasi 4 milioni di parametri sonori, riconoscendo più facilmente e con sempre maggiore precisione suoni, parole e frasi in tempo reale. Il risultato è una migliore chiarezza del parlato anche negli ambienti in cui l’ascolto può risultare più complesso.

La tecnologia, però, esprime il suo massimo valore solo se unita all’esperienza dell’audioprotesista. È questa la direzione scelta da Amplifon: combinare strumenti avanzati e competenze umane qualificate per offrire un’esperienza d’ascolto evoluta e personalizzata.

In tutti i centri Amplifon, infatti, è possibile usufruire del Metodo Amplifon che permette di:

· Sottoporsi sempre a un test gratuito dell’udito

· Trovare una soluzione alle proprie esigenze di miglioramento dell’ascolto nelle diverse situazioni di vita quotidiana

· Usufruire del miglior supporto per la scelta e la regolazione personalizzata della soluzione acustica più adatta

· Provare gratuitamente la soluzione acustica per 30 giorni senza impegno d’acquisto

