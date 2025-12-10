Parcheggi blu gratuiti a Biella nelle giornate del 13, 20 e 23 dicembre

In occasione delle festività natalizie, il Comune di Biella ha disposto un'importante iniziativa volta a favorire la partecipazione dei cittadini e incentivare l’afflusso dei visitatori nel centro città. Nelle giornate del 13, 20 e 23 dicembre, infatti, i parcheggi blu saranno gratuiti.

La decisione rientra in un più ampio progetto di valorizzazione del centro cittadino durante il periodo natalizio, con l’obiettivo di agevolare lo shopping locale e rendere più comode le visite agli eventi e alle attività che animeranno Biella nelle prossime settimane.

Tra gli eventi in programma nel fine settimana in città c'è anche il 13 e 14 DICEMBRE Fondazione Pistoletto - Cittadellarte, ore 10.00-19.00 “Città del Market”, Artigianato, vintage, cibo a Km 0 by LetEatBi, laboratori gratuiti, musica, arte e tanta cultura a cura di Cittadellarte Fondazione Pistoletto (Per quest’occasione il Museo della Fondazione Pistoletto sarà aperto gratuitamente al pubblico). In Piazza Santa Marta domenica 14 alle ore 15.30 Christmas Zumba esibizione artista di strada Via Malta e altre vie e alle ore 10.30 Corsa dei Babbi Natale a cura di Fondo Edo Tempia.